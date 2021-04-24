Победителя шоу «Ну-ка, все вместе!» выберут из 17 финалистов

Финал шоу «Ну-ка, все вместе!» пройдет в воскресенье, 25 апреля, на канале «Россия». Победителя выберут из 17 вокалистов, сообщила пресс-служба телеканала.

Среди участников финала 16-летний Гарик Зебелян, умиливший самого Филиппа Киркорова. Ксения Бахчалова, которая заставила рыдать всю сотню. 16-летний рокер Эрик Панич, за которого особенно болел Сергей Лазарев. «Русская Ким Кардашьян» Татьяна Магидова, покорившая Николая Баскова, и другие талантливые вокалисты.





«Ну-ка, все вместе!» — вокальный проект, где участники исполняют хиты, а оценивают их 100 профессионалов, связанных с музыкальной индустрией, во главе с Сергеем Лазаревым.

Если членам жюри нравится выступление, они встают со своих мест и начинают подпевать. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. За время существования шоу вся сотня поднялась только дважды.

Чтобы определить победителя сезона, в сотню Сергея Лазарева вольются новые лица: певица Нюша, Влад Топалов и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун.

Победитель проекта получит кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции «Новое Радио».

Финал третьего сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» покажут в воскресенье в 16.20 на телеканале «Россия».