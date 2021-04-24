НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра NieR Replicant

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © NieR Replicant

Игра NieR Replicant ver.1.22474487139 вышла для ПК, PS4 и Xbox One, проект представляет собой переиздание японской RPG, релиз которой состоялся в 2010 году.

Оригинальная NieR Replicant выходила исключительно в Японии и снискала успех. Новый проект — адаптированная для европейских игроков версия, в которой осталась уже знакомая основная сюжетная линия и персонажи.

Игра представляет собой приквел культовой игры NieR: Automata. События происходят в далеком будущем, где человечество откатилась в своем развитии и живет в анклавах, опасаясь гигантских монстров.

В трейлере показывается завязка истории — чтобы спасти сестру Йону, которую поразил смертельный недуг, юноша из глухой деревеньки вместе говорящей книгой отправляется на поиски «запечатанных виршей».

Еще по теме
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильниках
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
смотреть все
Игры #RPG #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области
Ячейку террористов ликвидировали в Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
44
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
26
Путин призвал беречь каждый рубль
26
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Sibnet.Ru