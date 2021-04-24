Вышла игра NieR Replicant

Игра NieR Replicant ver.1.22474487139 вышла для ПК, PS4 и Xbox One, проект представляет собой переиздание японской RPG, релиз которой состоялся в 2010 году.

Оригинальная NieR Replicant выходила исключительно в Японии и снискала успех. Новый проект — адаптированная для европейских игроков версия, в которой осталась уже знакомая основная сюжетная линия и персонажи.

Игра представляет собой приквел культовой игры NieR: Automata. События происходят в далеком будущем, где человечество откатилась в своем развитии и живет в анклавах, опасаясь гигантских монстров.

В трейлере показывается завязка истории — чтобы спасти сестру Йону, которую поразил смертельный недуг, юноша из глухой деревеньки вместе говорящей книгой отправляется на поиски «запечатанных виршей».