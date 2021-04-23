Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области

Неизвестные в деревне Поросино Томской области разгромили памятник героям Великой Отечественной войны, сообщает региональный главк МВД. Полиция проводит проверку по факту вандализма.

«Поступило сообщение по факту повреждения мемориальной плиты на пересечении улиц Мира и Школьная в селе Поросино. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

Глава Томского района Александр Терещенко в официальном Instagram пообещал, что власти восстановят поврежденный памятник в кратчайшие сроки — до 9 мая. Он также отметил, что полиция уже начала поиски вандалов.

«Совсем скоро 9 мая — святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков — бесчеловечно!», — подчеркнул чиновник.