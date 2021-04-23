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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

NVIDIA порекомендовала удалить последнее обновление Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания NVIDIA порекомендовала пользователям удалить обновление Windows 10 под номером KB5001330, так как оно вызывает проблемы в играх.

KB5001330 уже собрало множество негативных отзывов пользователей — после его установки некоторые сталкиваются с «синим экраном смерти», другие не могут войти в папки «Мои документы» и «Изображения».

Что касается игр, то патч может приводить к падению кадровой частоты в играх или возникновению так называемых «фризов». Именно поэтому NVIDIA советует при первых проявлениях подобных симптомов удалить KB5001330.

Не исключено, что в дальнейшем патч станет безопасным для игроков — Microsoft уже работает над исправлением потенциально опасного обновления. По всей видимости, очень скоро на свет появится исправленная версия апдейта.

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