Российские хакеры украли чертежи Apple MacBook

Российские хакеры взломали сеть тайваньской компании Quanta Computer, которая занимается контрактным производством ноутбуков Apple, после чего в руки злоумышленников попали чертежи MacBook.

За взломом стоит группировка REvil, пишет Bloomberg. Хакеры зашифровали целевые данные и сначала потребовали выкуп за их восстановление у Quanta Computer. Когда компания отказалась идти на сделку, хакеры обратились к Apple, однако гигант также отказался платить.

После этого киберпреступники начали ежедневно публиковать по одной странице полученных документов, угрожает делать его до тех пор, пока Apple и Quanta не выполнят требования группировки.

Окончательно все чертежи ноутбука станут общедоступны 1 мая. При этом хакеры намекнули, что у них могут быть данные и других клиентов Quanta Computer. Компания собирает устройства HP, Google, Dell, Microsoft и ряда других корпораций.