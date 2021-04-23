НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Российские хакеры украли чертежи Apple MacBook

Источник:
Sibnet.ru
218 3
Фото: © Sibnet.ru

Российские хакеры взломали сеть тайваньской компании Quanta Computer, которая занимается контрактным производством ноутбуков Apple, после чего в руки злоумышленников попали чертежи MacBook.

За взломом стоит группировка REvil, пишет Bloomberg. Хакеры зашифровали целевые данные и сначала потребовали выкуп за их восстановление у Quanta Computer. Когда компания отказалась идти на сделку, хакеры обратились к Apple, однако гигант также отказался платить.

После этого киберпреступники начали ежедневно публиковать по одной странице полученных документов, угрожает делать его до тех пор, пока Apple и Quanta не выполнят требования группировки.

Окончательно все чертежи ноутбука станут общедоступны 1 мая. При этом хакеры намекнули, что у них могут быть данные и других клиентов Quanta Computer. Компания собирает устройства HP, Google, Dell, Microsoft и ряда других корпораций.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Плановое обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»
NVIDIA выпустит первую защищенную от майнинга видеокарту
смотреть все
Технологии #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ячейку террористов ликвидировали в Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Шнур для борьбы с лесными пожарами разработали в Новосибирске
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин продлил майские праздники с 1 по 10 мая
Байден похвалил выступление Путина
Навальный прекратил голодовку
Россия объявила персонами нон грата пять польских дипломатов
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.
Sibnet.Ru