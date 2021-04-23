Российские хакеры украли чертежи Apple MacBook

Российские хакеры взломали сеть тайваньской компании Quanta Computer, которая занимается контрактным производством ноутбуков Apple, после чего в руки злоумышленников попали чертежи MacBook.
За взломом стоит группировка REvil, пишет Bloomberg. Хакеры зашифровали целевые данные и сначала потребовали выкуп за их восстановление у Quanta Computer. Когда компания отказалась идти на сделку, хакеры обратились к Apple, однако гигант также отказался платить.
После этого киберпреступники начали ежедневно публиковать по одной странице полученных документов, угрожает делать его до тех пор, пока Apple и Quanta не выполнят требования группировки.
Окончательно все чертежи ноутбука станут общедоступны 1 мая. При этом хакеры намекнули, что у них могут быть данные и других клиентов Quanta Computer. Компания собирает устройства HP, Google, Dell, Microsoft и ряда других корпораций.
Gunja"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...
GunjaНе смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))
лачиновОпять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...
nicollaichО подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.