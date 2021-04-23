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Россия возобновит полеты на курорты Египта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами, сообщается на сайте Кремля.

Стороны отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх, отмечается в сообщении. Российские авиакомпании сейчас ждут официальную информацию от регулятора, после которой будет сформирована программа полетов.

Полеты в Египет приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, тогда погибли 224 человека. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но туристические направления до сих пор оставались закрытыми.

Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиационной безопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.

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