Банк России поднял ключевую ставку

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Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% до 5% годовых, сообщается на сайте структуры.
Центробанк повысил ставку до 5% из-за высокой инфляции. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Низкая ставка делает кредиты ЦБ доступнее. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей.
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