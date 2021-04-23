Банк России поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% до 5% годовых, сообщается на сайте структуры.

Центробанк повысил ставку до 5% из-за высокой инфляции. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Низкая ставка делает кредиты ЦБ доступнее. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей.