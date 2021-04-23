НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банк России поднял ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
158 1
Фото: © Sibnet.ru

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% до 5% годовых, сообщается на сайте структуры.

Центробанк повысил ставку до 5% из-за высокой инфляции. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. Низкая ставка делает кредиты ЦБ доступнее. В результате банкиры снижают стоимость кредитов для бизнеса и простых людей.

Еще по теме
Россиянки решили обеспечивать себя сами
МИД Украины потребовал отключить Россию от SWIFT
Миллиардер посоветовал россиянам отказаться от ипотеки
Путин «приподнял» курс рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ячейку террористов ликвидировали в Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Шнур для борьбы с лесными пожарами разработали в Новосибирске
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин продлил майские праздники с 1 по 10 мая
Россия объявила персонами нон грата пять польских дипломатов
Наказание за поврежденный бампер и горящий «чек» включат в ПДД
Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку

urbasik

Уинстон Черчилль — Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну,...
Sibnet.Ru