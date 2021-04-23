Каждый четвертый водитель разгонялся быстрее 220 км/ч

Каждый четвертый водитель в России ездил со скоростью, превышающей 220 километров в час, таковы результаты опроса, проведенного порталом «Дром».

Пользователи сайта отвечали на вопрос: «С какой максимальной скоростью вы ездили?» Самым популярным ответом стала скорость 180 километров в час, этот вариант выбрали 25% водителей. Разгоняли свои автомобили до отметки 200 километров в час 17% водителей.

Варианты ответов «220 км/ч», «240 км/ч» и «еще быстрее» выбрали 11%, 6% и 10% водителей соответственно, то есть каждый четвертый автомобилист значительно превышал скоростной режим.

Только 4% опрошенных ответили, что ездили с максимальной скоростью 120 километров в час, 9% не превышали скорость в 140 километров в час, а 18% — 160 километров в час. В сравнении с результатами аналогичного опроса в 2003 году, россияне стали чаще лихачить. Сейчас больший процент жителей ответил, что ездили со скоростью 200 километров в час и выше — 44% против 36%.

Самыми быстрыми в России, как показали результаты опроса, оказались водители Крыма. На полуострове 20% жителей ездили со скоростью выше, чем 240 км/ч. Автолюбители Якутии, напротив, предпочитают не спешить на дорогах — ответ «120 км/ч» в регионе в два раза популярнее, чем в среднем по стране. По данным опроса, максимальная скорость, с которой ездили жители Москвы и Санкт-Петербурга, примерно равна средней по стране.

«Пробовал ездить со скоростью 240 км/ч и выше. Ничего интересного в этом для себя не нашел. А вот риски огромные! И дело не в неуверенности в машине или дороге. Дело в том, что даже редкие попутные машины не ожидают, что ты появишься рядом за считанные секунды. Гораздо приятнее и интереснее заниматься активным рулением на загородных извилистых дорожках. И самое потрясающее, что все ускорения могут не выходить за пределы ПДД», — поделился мнением один из участников опроса.