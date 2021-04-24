ТНТ объявил победителя шоу «Танцы»

Победителем последнего сезона шоу «Танцы» стал Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина.
В финал седьмого сезона шоу «Танцы» прошли Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина, Dam`en (Константин Красилич) из команды Мигеля, Ксения Горячева из команды Татьяны Дружининой. Победителя выбирали голосованием зрители.
В «Танцах» еще ни разу не побеждала девушка, только парни. В этот раз также победил юноша. Главный приз — 6 миллионов рублей получит Алексей Мечетный.
Мечетный после объявления результатов поблагодарил всех, кто сделал этот проект и сказал, что шоу подняло танцевальную культуру до небес. Он также сказал своему наставнику: «Егор, эта победа вам!».
«Не буду кривить душой, она была мне нужна, и она была нужна КЕДу (команде Егору Дружинину)», — сказал Дружинин.
После финала последнего сезона шоу «Танцы» ТНТ объявило кастинг на новое танцевальное шоу, где участники будут выступать в форматах «Соло», «Команды», «Дети» и других.
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nicollaichО подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.
люмneH" россияне стали чаще лихачить." Просто россияне стали больше врать .
vitussа блоги других зеков где почитать?