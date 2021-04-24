ТНТ объявил победителя шоу «Танцы»

Победителем последнего сезона шоу «Танцы» стал Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина.

В финал седьмого сезона шоу «Танцы» прошли Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина, Dam`en (Константин Красилич) из команды Мигеля, Ксения Горячева из команды Татьяны Дружининой. Победителя выбирали голосованием зрители.

В «Танцах» еще ни разу не побеждала девушка, только парни. В этот раз также победил юноша. Главный приз — 6 миллионов рублей получит Алексей Мечетный.

Мечетный после объявления результатов поблагодарил всех, кто сделал этот проект и сказал, что шоу подняло танцевальную культуру до небес. Он также сказал своему наставнику: «Егор, эта победа вам!».

«Не буду кривить душой, она была мне нужна, и она была нужна КЕДу (команде Егору Дружинину)», — сказал Дружинин.

После финала последнего сезона шоу «Танцы» ТНТ объявило кастинг на новое танцевальное шоу, где участники будут выступать в форматах «Соло», «Команды», «Дети» и других.