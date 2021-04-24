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Победителя шоу «Танцы» официально объявят на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Финал седьмого и последнего шоу «Танцы» покажут на ТНТ в субботу, 24 апреля, в эфире официально объявят победителя проекта.

В финал седьмого сезона шоу «Танцы» прошли Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина, Dam`en (Константин Красилич) из команды Мигеля, Ксения Горячева из команды Татьяны Дружининой. Победителя выбирали голосованием зрители.

В «Танцах» еще ни разу не побеждала девушка, только парни. Кто станет победителем в этом году, станет ясно в субботу. Главный приз — 6 миллионов рублей.


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