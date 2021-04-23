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Ячейку террористов ликвидировали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники ФСБ и нацгвардии пресекли деятельность ячейки террористической организации в Кузбассе и Новосибирской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая была запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

«Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», – говорится в сообщении ФСБ.

В домах у задержанных обнаружили запрещенные в России материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Возбуждены уголовные дела.

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ЧП #Криминал #ЧП
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