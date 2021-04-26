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Сериал «По законам военного времени» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Первого канала

Новый сезон детективного сериала «По законам военного времени: Победа!» про будни военной прокуратуры выйдет на Первом канале с понедельника. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный.

Действие сериала начинается 9 мая 1945 года. На площади маленького городка Инстербурга в Восточной Пруссии этот день встречают Рокотов (Евгений Воловенко), Елагина (Екатерина Климова) и Федоренко (Александр Панкратов-Черный).

Они ликуют вместе со всеми бойцами Красной Армии. Война кончилась! Горожане жмутся к домам – кто-то из них плачет, а кто-то вздыхает с облегчением. На площади тут же возникает импровизированная танцплощадка, молодой лейтенант играет на пианино прямо в центре площади. Все переворачивается в один миг, когда с крыши одного из домов по площади начинает стрелять пулемет.

Потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. И конечно, немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага. И порой кажется, что война еще не кончилась. Что для окончательной победы надо сделать еще очень много шагов.

«В новом сезоне зрителей вновь ждет встреча с любимыми персонажами, которые окажутся в непривычных для себя условиях. Раньше они знали, где "наши", а где "враги". Но теперь все смешалось. В этих изменившихся условиях будут интриги, расследования, новые персонажи, неожиданные перевоплощения, которые раскроются только в самом конце фильма. Могу сказать однозначно — скучно точно не будет», — сказал о сериале режиссер Сергей Виноградов.

Сериал «По законам военного времени: Победа!» будет выходить с 26 апреля в 21.30 на Первом канале.


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