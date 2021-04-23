Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО

Легкомоторный самолет упал в Иркутской области недалеко от села Рысево, сообщила в пятницу Sibnet.ru представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Информация, что судно упало около Рысево, 6 километров от Черемхово. Прокурор уже выехал», — сказала собеседница.
Она отметила, что пока данных о причинах происшествия, пострадавших нет. По данным СМИ, в аварии погибли два мужчины.
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