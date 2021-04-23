Ани Лорак рассказала о симпатии к ней Константина Меладзе

Певица Ани Лорак в программе «Судьба человека» рассказала о том, что продюсер Константин Меладзе испытывал к ней симпатию, и условия работы с ним находились в «личной плоскости», поэтому Лорак отказалась.

«Костя где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя бы жизнь пошла по взлетной полосе. Но я всегда была с какими-то своими понятиями, достоинством... Они (условия) находились в личной плоскости. Мы взрослые люди, мы понимаем все… Этот момент, на что ты готов пойти в жизни ради популярности. Те условия, которые он предлагал своим артистам, они были готовы, а я не готова», — сказала Лорак.

По ее словам, Меладзе после отказа просто перестал брать трубку телефона и запретил всем знакомым с ней общаться.

««Нет, вы знаете это было "Добро пожаловать в шоу-бизнес!". Я не была готова войти в этот шоу-бизнес, потому что никакого отношения к нему не имею. Я – артист. Ничего мне не давалось легко. Ничего не было, чтобы ап – и все. Есть эти двери, которые так открываются? Конечно, есть. Они всегда открыты. Ты можешь зайти. Особенно, если ты девушка. А вот пройти своей дорожкой – это трудно», — сказала Лорак.