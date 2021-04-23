Роскосмос раскрыл особенности метановой ракеты «Амур»

Конструкторы российской метановой ракеты-носителя «Амур» применят в ней композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности», — сказал ТАСС Блошенко.

Он отметил, что выполнен первый этап эскизного проектирования «изделия». На выходе должно получиться изделие с амбициозными характеристиками, чтобы ракета была конкурентоспособной к 2026-2027 годам, подчеркнул Блошенко.

«Амур» с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии «Союз-2».