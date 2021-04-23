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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Наказание за поврежденный бампер и горящий «чек» включат в ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Красноярска

Инспекторы ГИБДД весной 2022 году, возможно, смогут выписывать штрафы водителями за использование покрышек не по сезону, поврежденный бампер и горящий сигнал Check Engine — такие нормы содержаться в проекте новых ПДД.

ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приводит «Коммерсантъ» проект постановления. Действующий перечень эксперты признали неактуальным.

В новом перечне собираются прописать ответственность за

  • шипованные шины летом и летнюю резину зимой,
  • неработающие фароочистители,
  • отсутствие противосолнечных козырьков,
  • отсутствие подушек безопасности,
  • наличие «предметов» перед лобовым стеклом, закрывающих обзор (например, видеорегистраторов),
  • ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера,
  • деформированный бампер.

Инспектор сможет оформлять протокол по статье 12.5 КоАП, санкции которой варьируются от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав.

В данный момент проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.

Тема: Дорожные войны
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