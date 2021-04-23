Наказание за поврежденный бампер и горящий «чек» включат в ПДД

Инспекторы ГИБДД весной 2022 году, возможно, смогут выписывать штрафы водителями за использование покрышек не по сезону, поврежденный бампер и горящий сигнал Check Engine — такие нормы содержаться в проекте новых ПДД.

ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приводит «Коммерсантъ» проект постановления. Действующий перечень эксперты признали неактуальным.

В новом перечне собираются прописать ответственность за

шипованные шины летом и летнюю резину зимой,

неработающие фароочистители,

отсутствие противосолнечных козырьков,

отсутствие подушек безопасности,

наличие «предметов» перед лобовым стеклом, закрывающих обзор (например, видеорегистраторов),

ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера,

деформированный бампер.

Инспектор сможет оформлять протокол по статье 12.5 КоАП, санкции которой варьируются от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав.

В данный момент проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.