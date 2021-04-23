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Шнур для борьбы с лесными пожарами разработали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский лесопожарный центр

Новосибирский механический завод «Искра», входящий в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», разработал детонирующий шнур высокой мощности ДШН-М-160, который сможет эффективнее бороться с лесными пожарами, сообщил директор завода Сергей Кондратьев.

Детонирующий шнур — это устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ. Взрывной метод прокладки минерализированных полос с применением детонирующих шнуров уже давно зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами.

Новосибирская «Искра» выпускает целую линейку детонирующих шнуров различной мощности. Самым мощным до недавнего времени являлся ДШН-80. По заказу «Авиалесоохраны» на предприятии разработали более эффективный шнур, где на 1 метр приходится 160 граммов взрывчатого вещества.

Детонирующий шнур ДШН-М-160
Детонирующий шнур ДШН-М-160
Фото: © Sibnet.ru

«ДШН-80 по пять ниток раскладывали для создания минерализованной полосы, теперь достаточно по две нитки», — отметил Кондратьев.

Скорость детонации ДШН-М-160 — не менее 6,2 тысячи метров в секунду. Изделие может применяться при температуре от минус 50 до плюс 65 градусов Цельсия. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 метр в течение 24 часов.

Стоимость шнура — 160 рублей за погонный метр. По словам директора «Искры», МЧС готово выделить примерно 40 миллионов рублей на закупку новинки. В настоящее время специалисты «Технодинамики» завершают разработку документации для серийного производства изделия.

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Топ комментариев

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку

Иркут 69

Именно так. Осталось только начать бороться за состояние озонового слоя, национализировав атмосферу......
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