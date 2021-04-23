Инспекторы красноярского заповедника засняли танец лося на льду

Инспекторы заповедника «Центральносибирский» стали свидетелями забавной сцены на реке Столбовая, им удалось запечатлеть молодого лося, практически танцующего на льду, сообщается на сайте заповедника.

«Танцующего» лося оперативная группа инспекторов сняла во время рейда по территории заповедника «Центральносибирский». Сохатый выскочил на замерзшую реку и дальше не смог полноценно двигаться. Ноги у лося на скользком льду разъезжались в разные стороны, но он внимательно следил за людьми и никуда не мог убежать.

В этой части реки снег сдуло ветром, и лед сверкал как зеркало. Наконец, лось смог опуститься на передние ноги, потом попробовал встать и потихоньку балансируя двигался к берегу, где был снег. И припустил, что было сил.