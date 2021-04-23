Останки шестилетней девочки нашли в Красноярске

Мать отдала шестилетнюю девочку подруге и ее матери, она решила найти ее через год. Девочка умерла, и подруга закопала ее, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным следствия, 38-летняя наркоманка в июле 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь. В марте 2021 года под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.

Подруга и ее мать несколько раз меняли свои показания. Они указывали место в лесу, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицали, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая в сентябре 2020 года. Наконец, правоохранительным органам удалось установить место, где женщины закопали тело погибшей девочки.

Следователи устанавливают обстоятельства и роли каждой из женщин в совершенном преступлении.