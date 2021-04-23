НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Останки шестилетней девочки нашли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
354 0
Фото: © Sibnet.ru

Мать отдала шестилетнюю девочку подруге и ее матери, она решила найти ее через год. Девочка умерла, и подруга закопала ее, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным следствия, 38-летняя наркоманка в июле 2020 года оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери в Красноярске свою дочь. В марте 2021 года под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.

Подруга и ее мать несколько раз меняли свои показания. Они указывали место в лесу, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицали, говоря о том, что смертельные травмы она получила в результате несчастного случая в сентябре 2020 года. Наконец, правоохранительным органам удалось установить место, где женщины закопали тело погибшей девочки.

Следователи устанавливают обстоятельства и роли каждой из женщин в совершенном преступлении.

Еще по теме
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Красноярскую модель обожгли во время процедуры коррекции фигуры
Детсады «заминировали» в Новосибирске
Дочь ветерана в Новосибирске пожаловалась на издевательства подростков
смотреть все
Красноярск #ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Шнур для борьбы с лесными пожарами разработали в Новосибирске
Шаманы со всего мира онлайн помолились за очищение Байкала
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Обсуждение (0)
Картина дня
США подумают, как наказать Россию за Навального
Путин пригласил Зеленского на переговоры в Москву
Наказание за поврежденный бампер и горящий «чек» включат в ПДД
Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
42
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
26
Путин призвал беречь каждый рубль
25
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Sibnet.Ru