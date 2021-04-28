Как в телеканалах Wink настроить время региона

Пользователи видеосервиса Wink нередко сталкиваются с тем, что программа телеканалов транслируется по московскому времени, и смотреть любимые передачи приходится с задержкой. Но эта проблема решаемая — через настройки.

Wink — видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает на любых устройствах (умные телевизоры, ПК, смартфоны, приставки), подключенных к интернету. Принципиальное отличие от других подобных платформ — всегда бесплатны 20 эфирных федеральных телеканалов.

В случае, если Wink подключен у абонента Ростелекома с услугой «Интерактивное ТВ», настройки времени трансляции ТВ-каналов можно изменить на телевизоре, а затем привязать к аккаунту другие устройства (всего к одному аккаунту можно привязать пять устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты, компьютеры). На всех привязанных устройствах настройки синхронизируются.

Возможность изменения времени под свой регион доступна как для SmartTV, так и для телевизоров, которые подключены через ТВ-приставку «Винк».

Для этого нужно зайти в раздел «Мое», «Мои настройки», «Настройки аккаунта», «Настройка часового пояса», выбрать город и установить соответствующий часовой пояс.

В апреле-мае Wink дарит подписку «Трансформер Акция» (включает 40 тысяч фильмов и сериалов, 300 ТВ-каналов, каналы в 4К, обучающий контент, музыка, караоке). Промокод на бесплатное подключение можно получить в подарок в игре «Три фронта», открытой на портале Sibnet.ru.