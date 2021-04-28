НАВЕРХ

Как в телеканалах Wink настроить время региона

Источник:
Sibnet.ru
76 0
Фото: © Sibnet.ru
Пользователи видеосервиса Wink нередко сталкиваются с тем, что программа телеканалов транслируется по московскому времени, и смотреть любимые передачи приходится с задержкой. Но эта проблема решаемая — через настройки.

Wink — видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает на любых устройствах (умные телевизоры, ПК, смартфоны, приставки), подключенных к интернету. Принципиальное отличие от других подобных платформ — всегда бесплатны 20 эфирных федеральных телеканалов.

В случае, если Wink подключен у абонента Ростелекома с услугой «Интерактивное ТВ», настройки времени трансляции ТВ-каналов можно изменить на телевизоре, а затем привязать к аккаунту другие устройства (всего к одному аккаунту можно привязать пять устройств — ноутбуки, смартфоны, планшеты, компьютеры). На всех привязанных устройствах настройки синхронизируются.

Возможность изменения времени под свой регион доступна как для SmartTV, так и для телевизоров, которые подключены через ТВ-приставку «Винк».

Для этого нужно зайти в раздел «Мое», «Мои настройки», «Настройки аккаунта», «Настройка часового пояса», выбрать город и установить соответствующий часовой пояс. 

В апреле-мае Wink дарит подписку «Трансформер Акция» (включает 40 тысяч фильмов и сериалов, 300 ТВ-каналов, каналы в 4К, обучающий контент, музыка, караоке). Промокод на бесплатное подключение можно получить в подарок в игре «Три фронта», открытой на портале Sibnet.ru. 


Еще по теме
Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% за услуги Ростелекома
Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ
Кулачные бои TOP DOG в прямом эфире покажут в Wink
Телеканал для модниц появился в Wink
смотреть все
Новости #Новости #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Sibnet.ru запустил новую игру, в которой надо разгадывать кроссворды, знать оружие и сочинять стихотворения. «Три фронта» посвящены Великой Победе
info.sibnet.ru
Вместо репетиторов: как работает онлайн-сервис «Лицей»
Как работает платформа «Ростелеком Лицей», чем она выгодна и почему ее рекомендуют для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ?
 info.sibnet.ru
#Интернет
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Облачный гейминг стал подарком для тех, кто не может приобрести мощный и дорогой компьютер. Теперь и у них появилась возможность сразиться в топовые игры на самых высоких настройках
 info.sibnet.ru
#Интернет
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Какая скорость нужна для обычной квартиры или дома, что может помешать пропускной способности канала и как выбрать оптимальное предложение?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
28 апреля
Вместо репетиторов: как работает онлайн-сервис «Лицей»
26 апреля
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
26 апреля
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
25 апреля
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
 Смотреть все