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Санврач посоветовал делать перерыв в прививках от COVID и энцефалита

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Человеку, привившемуся от коронавируса, нужно повременить с вакцинацией против энцефалита, посоветовал главный санитарный врач Бурятии, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.

В России продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но весна — это время прививочной кампании от клещевого энцефалита. Специалисты советуют делать перерыв между этими прививками.

«Это очень важный вопрос, потому что сейчас как раз идет вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна, но интервал между прививками должен составлять не менее 28 дней», — объяснил Ханхареев.

Вакцинация против коронавирусной инфекции действует во всех регионах России. Первая вакцина, поступившая в медучреждения, — «Спутник V». Ею прививают с начала года. Затем в отдаленные населенные пункты стали завозить «ЭпиВакКорону». А первую партию вакцины «КовиВак» в апреле получили поликлиники Ленинградской области.

Тема: Коронакризис
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