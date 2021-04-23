США подумают, как наказать Россию за Навального

США не исключают возможность введения дальнейших антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области после замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В колонии он жаловался на здоровье, отсутствие нормальной медицинской помощи и объявил голодовку. Власти заверили, что ему оказывается вся необходимая медпомощь.

«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько дней назад телефонный разговор с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, тема Навального было частью обсуждений, причем в контексте не только последствий, но и нашего призыва обращаться с ним гуманно», — цитирует ТАСС Псаки.

По ее словам, иногда в дипломатии необходимо, чтобы разговоры проводились в частном порядке, а информация об их содержании оставалась конфиденциальной.

«Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», — сказала она.