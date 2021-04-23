США подумают, как наказать Россию за Навального

США не исключают возможность введения дальнейших антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области после замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В колонии он жаловался на здоровье, отсутствие нормальной медицинской помощи и объявил голодовку. Власти заверили, что ему оказывается вся необходимая медпомощь.
«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько дней назад телефонный разговор с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, тема Навального было частью обсуждений, причем в контексте не только последствий, но и нашего призыва обращаться с ним гуманно», — цитирует ТАСС Псаки.
По ее словам, иногда в дипломатии необходимо, чтобы разговоры проводились в частном порядке, а информация об их содержании оставалась конфиденциальной.
«Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», — сказала она.
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GunjaНе смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))
Nik3316а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку