Группа Louna посвятила клип «Незабудка» геноциду армян

Российская группа Louna выпустила клип на песню «Незабудка», посвященный трагическим событиям весны 1915-го года, которые положили начало массовому уничтожению армянского населения.

«Своей композицией группа хочет обратить внимание на актуальную проблему и генетическую боль Армении и отдает свою дань памяти многочисленным жертвам этого преступления против человечности», — говорится в описании клипа на YouTube-канале группы.

Поклонники рок-группы высоко оценили работу. Многие отметили в комментариях к видео, что Louna отличается от других музыкальных коллективов тем, что не навязывает псевдопатриотизм.

«Тема страшная, о таком редко говорят и вспоминают, но она помогает задуматься о многих негативных вещах, которые происходили раньше и происходят по сей день. Помогают не забывать и не повторять того ужаса, который творился», — прокомментировал клип одни из пользователей Сети под ником Joker F.