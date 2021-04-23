Новосибирские театры взяли «Золотую маску»

«Старый дом» и «Новосибирский музыкальный театр» получили престижную театральную премию «Золотая маска», сообщают организаторы премии.

«Новосибирский музыкальный театр» получил сразу три «Золотых маски» за мюзикл «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Им дали награду за «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшую мужскую роль» — Александр Крюков и «Лучшую роль второго плана» — Никита Воробьев (Саша, друг Фомы).

В основе пьесы, написанной Константином Рубинским, безусловно, основные вехи жизни самого Юрия Шевчука, но сам спектакль вовсе не пересказ его биографии. Напротив, герой спектакля Фома – образ собирательный, образ обобщенный, насколько это позволяет жанр спектакля, образ поэтизированный, насколько этого требует музыкальный театр.

Также актер новосибирского театра «Старый дом» Тимофей Мамлин получил премию за «Лучшую мужскую роль второго плана» в спектакле «Идиот».