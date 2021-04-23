Главаря ОПГ из Забайкалья отправили в колонию

Суд в Москве вынес приговор Андрею Кузнецову из Забайкалья, руководителю банды «Кузинские», контролировавшую грузоперевозки с одного из московских вокзалов. Мужчину признали виновным в умышленных убийствах и отправили в колонию на 16 лет, сообщило краевое СУ СК России.

Следствие и суд установили, что с 1993 года Кузнецов руководил предприятием, занимающимся организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов и по «совместительству» управлял бандой, названной «Кузинской».

По данным следствия, Кузнецов контролировал большую часть перевозок на вокзалах. Вместе с коммерческим грузом, железнодорожным транспортом перевозили и оружие. У каждого участника ОПГ были свои обязанности: устранение неугодных, обеспечение банды оружием, транспортом, а кто-то специализировался на сокрытии улик.

Конкурентов в коммерческой и преступной среде банда убивала. За шесть лет они лишили жизнь восемь человек. В декабре 2020 года суд приговорил трех участников банды «Кузинской» к длительным срокам заключения за убийства.

В четверг суд в Москве вынес приговор Кузнецову. Его признали виновным по статьям 102 УК РСФСР (умышленное убийство четырех лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой). Главарю ОПГ предстоит провести 16 лет в колонии строгого режима.