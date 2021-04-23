Россиянки решили обеспечивать себя сами

Более чем три четверти россиянок считают, что женщины должны обеспечивать себя самостоятельно, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Опрос среди 5 тысяч жительниц регионов РФ провели аналитики ResearchMe и социальной сети «Одноклассники» для проекта «Леди Mail.ru». Оказалось, что 77% россиянок всех возрастов считают, что женщина должна обеспечивать сама себя, но семейный бюджет должен складываться из доходов обоих супругов.

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Также опрос показал, что 88% россиянок считают нормальным, если женщина зарабатывает больше мужчины. При этом 86% респонденток уверены, что деньги мужа должны быть общими.

В то же время обеспечением быта, согласно данным опроса, занимаются 41% женщин. Больше всего хозяйственными делами нагружены женщины в возрасте 35-44.