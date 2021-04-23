Красноярскую модель обожгли во время процедуры коррекции фигуры

Следователи возбудили уголовное дело после того, как красноярской модели на процедуре по коррекции фигуры обожгли бедро до крови.

Жительница Красноярска 3 февраля в оздоровительном центре делала криолиполиз — метод воздействия на подкожно-жировую клетчатку с целью истончения жирового слоя и коррекции фигуры. Мастер неправильно настроила аппарат и модель получила ожог 2 и 3 степени.

Следователи установили, что у организации отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).