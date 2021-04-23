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Российская армия получит ракету «бронебойщик»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в Воздушно-космические силы (ВКС) России могут начаться после 2023 года, сообщил исполнительный директор «НПК "Техмаш» Александр Кочкин.

Государственные испытания новой ракеты были завершены в 2019 году, после чего Минобороны уточнило отдельные требования к новой НАР, сказал Кочкин в интервью РИА Новости.

Ракета «Бронебойщик» была разработана НПО «Сплав» (входит в «Техмаш»). Ее планируется применять для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах.

Она имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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