Российская армия получит ракету «бронебойщик»

Поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в Воздушно-космические силы (ВКС) России могут начаться после 2023 года, сообщил исполнительный директор «НПК "Техмаш» Александр Кочкин.

Государственные испытания новой ракеты были завершены в 2019 году, после чего Минобороны уточнило отдельные требования к новой НАР, сказал Кочкин в интервью РИА Новости.

Ракета «Бронебойщик» была разработана НПО «Сплав» (входит в «Техмаш»). Ее планируется применять для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах.

Она имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.