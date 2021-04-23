Медведев заявил о возвращении холодной войны

Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны — мир ввергнут состояние перманентной нестабильности, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — написал Медведев в статье для РИА Новости.
Зампред Совбеза вспомнил о прежнем противостоянии. О Карибском кризисе 1962 года — тогда ответом американцам стало развертывание СССР ракет на Кубе. США стянули военные корабли, взяли остров в морскую блокаду и даже готовили полноценное вторжение, продолжил Медведев.
Ситуация «в пяти минутах от войны» была спасена лидерами сверхдержав, сохранившими трезвость оценки, признавшими «мудрость компромисса, а следовательно — готовыми идти на уступки», отметил он.
Медведев отметил, что в какой-то момент лидеры общались напрямую, в какой-то нет, «но в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов».
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GunjaНе смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))
Nik3316а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку