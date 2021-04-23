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Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ — экзамены в 2021 году пройдут с 31 мая по 17 июля, соответствующий приказ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

Основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ — по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня.

ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.

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ЕГЭ по информатике, который впервые будут сдавать на компьютерах, также разделен на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы. Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Тема: Экзамены
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Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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