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Березовый сок посчитали опасным для здоровья

Источник:
РИА Новости
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Фото: Birchiq / CC0

Чрезмерное употребление березового сока при определенных условиях напиток может оказаться вредным для здоровья, предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

По словам Стародубовой, взрослому человеку рекомендуется выпивать не более одного-двух стаканов березового сока в день. Для детей порцию следует сократить. Также следует помнить, что березовый сок является достаточно сильным аллергеном.

Стародубова также отметила, что при сборе березового сока требуется соблюдать правила безопасности — например, не делать этого в черте города или вдоль дорог. Такой сок может оказаться токсичным и вызвать отравление.

Еще один важный момент — свежий березовый сок не подлежит хранению. В течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике в напитке начинаются процессы брожения, он становится опасным для человека.

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