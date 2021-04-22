Березовый сок посчитали опасным для здоровья

Чрезмерное употребление березового сока при определенных условиях напиток может оказаться вредным для здоровья, предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.

По словам Стародубовой, взрослому человеку рекомендуется выпивать не более одного-двух стаканов березового сока в день. Для детей порцию следует сократить. Также следует помнить, что березовый сок является достаточно сильным аллергеном.

Стародубова также отметила, что при сборе березового сока требуется соблюдать правила безопасности — например, не делать этого в черте города или вдоль дорог. Такой сок может оказаться токсичным и вызвать отравление.

Еще один важный момент — свежий березовый сок не подлежит хранению. В течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике в напитке начинаются процессы брожения, он становится опасным для человека.