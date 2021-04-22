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Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Самую близкую к Земле черную дыру нашли астрономы Университета штата Огайо, космический объект назвали «Единорогом».

Масса «малышки» всего в три раза больше массы Солнца, что по меркам черной дыры совсем немного. Исследователи считают, что она является компаньоном красного гиганта — звезды, за которой астрономы ужа давно пристально наблюдают, пишет Phys.org.

Ученые в ходе наблюдений заметили изменения в интенсивности света и внешнего вида звезды, как будто вокруг нее вращается что-то невидимое. Приливное искажение формы светила указывало на существование компактного объекта.

Астрономы были уверены, что это черная дыра, но многих смущала небольшая масса объекта. Дальнейшее изучение система подтвердило, что речь идет именно о небольшой черной дыре, чья масса превышает массу Солнца в 3,3 раза.

Если полученные данные верны, что «Единорог» побил рекорд самых близких к Солнечной системе черных дыр — объект располагается всего на расстоянии 1500 световых лет от Земли.

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