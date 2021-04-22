Путин призвал все страны объединиться ради климата

Президент России Владимир Путин призвал все страны объединиться ради осуществления международных проектов по борьбе с изменением климата, об этом глава государства сказал в ходе выступления на климатическом саммите.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата»,— сказал Путин.

Он также отметил, что Россия готова рассмотреть возможность предоставления преференций зарубежным компаниям, инвестирующим в «чистые технологии» при осуществлении проектов на российской территории.

Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие страны. Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 миллиардов тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиардов тонн.

Климатический саммит проходит онлайн, участие в нем принимают 40 мировых лидеров. Главу российского государства пригласил поучаствовать в мероприятии президент США Джо Байден.