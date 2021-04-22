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Критический дефект нашли в смартфоне Xiaomi Mi 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Смартфон Xiaomi Mi 11 склонен к внезапному перегоранию материнской платы, выяснили пользователи.

Столкнувшиеся с такой проблемой покупатели устройства опубликовали в китайской социальной сети Weibo многочисленные подтверждения фатального дефекта в виде отчетов из сервиса, пишет Gizmochina.

Подобный дефект довольно редко встречается в современных устройствах, отмечают эксперты. Перед своей «смертью» Xiaomi Mi 11 резко перегревался, иногда это было связано с запуском требовательной игры.

Некоторые специалисты предполагают, что дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888, который оказался горячее, чем обещала компания Qualcomm во время презентации процессора.

Xiaomi пока никак не комментирует ситуацию вокруг проблем флагмана. Xiaomi Mi 11 был официально представлен зимой 2021 года, но официально за пределами Китая временно не продается.

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