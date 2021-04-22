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Имя победителя шоу «Танцы» на ТНТ опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фанаты шоу «Танцы» на ТНТ опубликовали в соцсетях имя победителя последнего сезона проекта, по их данным, им стал член команды Егора Дружинина Алексей Мечетный.

В финал седьмого сезона шоу «Танцы» прошли Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина, Dam`en (Константин Красилич) из команды Мигеля, Ксения Горячева из команды Татьяны Дружининой. Победителя выбирали зрители.

В «Танцах» еще ни разу не побеждала девушка, только парни. Но судя по информации фанатов, в последнем сезоне снова победил парень — Алексей Мечетный. Второе место заняла Ксения Горячева, а третье — Dam`en. Официально победителя объявят только в субботу, 24 апреля. Главный приз — 5 миллионов рублей.

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