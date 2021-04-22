Детсады «заминировали» в Новосибирске

Сообщения о минированиях в четверг поступили в детские сады Новосибирска, об этом сообщил аппарат антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению распространителей информации», – говорится в сообщении АТК.

Власти региона не уточнили, о каких детсадах идет речь. По информации газеты Советского района «Родные берега», детей эвакуировали из всех детских садов.

Это уже не первая волна «минирования» образовательных учреждений в Новосибирске за последнее время. В среду сообщения о бомбах поступили в несколько школ.