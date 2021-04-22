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Renault оценила возможность выхода электромобилей на рынок России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Thomas doerfer / CC-BY-SA-3.0

Renault не планирует ближайшие годы производить электромобили в России из-за плохо развитой инфраструктуры электрозаправок, сообщил в четверг в Новосибирске гендиректор ЗАО «Рено Россия» Ян Птачек.

Renault — лидер в Европе по продаже электромобилей. По словам Птачека, выход на российский рынок зависит от потенциала рынка и спроса. Спрос зависит от нескольких вещей: инфраструктура должна быть плотно развита, от наличия поддержки государства.

«Главное — инфраструктура. Пока потенциал не видим, чтобы массово запускать электромобили в России. Наша стратегия запускать (производить) версии автомобилей локализировано. Это значит объемы», — сказал Птачек на открытии второго дилерского центра марки в Новосибирске.

Renault компания поставляет на российский рынок две модели электромобилей – квадроцикл Renault Twizy (от 949 тысячи рублей) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (от 2, 6 миллиона рублей).

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shirokastranamo

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