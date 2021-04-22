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Дочь ветерана в Новосибирске пожаловалась на издевательства подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пожилая жительница Новосибирска пожаловалась на издевательства со стороны соседских подростков, СУ СКР по Новосибирской области организовало проверку.

По информации ведомства, 72-летняя жительница Первомайского района, дочь фронтовика, пожаловалась в СМИ, что ей мешают жить соседские подростки.

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«Толпа подростков с начала марта 2021 года издевается над пожилой 72-летней жительницей Первомайского района, пугая ее громкими стуками в дверь, кидая в ее сторону палки и громко выражались нецензурной бранью», – говорится в сообщении ведомства.

По факту публикации СУ СКР по Новосибирской области организовало доследственную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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