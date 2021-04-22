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Дела Навального
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Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ПАСЕ призвала освободить Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию с призывом освободить Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

«Ассамблея призывает Российскую Федерацию в соответствии c решением Комитета министров и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года», — говорится в резолюции.

ПАСЕ призывает предоставить Навальному «всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством».

Ассамблея также отметила, что состояние здоровья Навального значительно ухудшилось после его задержания, а текущее лечение оппозиционера тюремной медицинской службой может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно графику на сайте Совета Европы, следующее заседание запланировано с 7 по 9 июня. Резолюцию поддержали 105 голосами, 26 депутатов проголосовали против, еще 11 воздержались.

Ранее адвокат Навального рассказала, что он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима, он согласился на капельницы с глюкозой, при этом продолжает голодать.

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Политика #Мир #Россия
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