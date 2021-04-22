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Прокуратура подала на омское правительство в суд из-за мусора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокуратура Омской области в судебном порядке потребовала власти обеспечить на территории региона функционирование мусорных полигонов.

По информации прокуратуры, вопрос организации объектов размещения отходов в Омской области «надлежащим образом не решен», хотя федеральные власти давно возложили эти полномочия на регионы. В реестр объектов размещения отходов внесены сведения о трех полигонах, способных принять не более 80% отходов.

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Власти приняли временное решение: включили в перечень несколько свалок, которые после 2023 года подлежат закрытию и рекультивации. Ведомство установило, что полигонов для нужд Омска нет. Мусор складируют на 13 районных свалках, которые находятся далеко от города, что приводит к увеличению затрат на транспортировку и росту тарифа.

Прокуратура региона направила в суд иск о возложении обязанности на правительство Омской области и региональное Минприроды устранить указанные нарушения. Акт находится на рассмотрении.

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