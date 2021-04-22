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Россию покажут глазами выросших в Европе детей в новом тревел-шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Дети модели Натальи Водяновой, выросшие в Европе, будут исследовать уголки России в новом тревел-шоу «Русские каникулы», сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Русские каникулы» — документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми Водянова проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Виктор, Нева и Лукас — старшие дети супермодели. Они мало знают о России, но очень хотят исследовать родину матери. Проект покажет Россию глазами детей, и какой нашу страну воспринимают иностранцы.

Первые четыре серии будут посвящены югу России – Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Участники экспедиции едут не только за красивыми видами и традициями регионов, но и за ответами на сложные вопросы — например, о похищениях невест на Кавказе или трагедии в Беслане.

Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится на противоположном краю европейской части России, русском Севере. Там Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

Документальный проект «Русские каникулы» выйдет эксклюзивно в видеосервисе Premier 25 апреля.

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