Снег вернется в Иркутскую область на выходных

Снежные выходные пообещали синоптики жителям Иркутской области. Дневные температуры понизятся, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Сильные снегопады прошли на юге Иркутской области в среду. В четверг и пятницу регион окажется под воздействием антициклона, но в выходные придут снег и похолодание.

В субботу по области пройдут дожди и мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, а при прояснении до 16 градусов.

Днем в субботу при ясной погоде столбик термометра поднимется до 11 градусов выше нуля, но при облачности задержится на отметке в 1 градус тепла.

В воскресенье будет холоднее. Пройдет сильный снег, ветер не успокоится, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 4 градусов мороза. Днем 4 до 9 градусов выше нуля, местами до 1 градуса тепла.