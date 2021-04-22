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Снег вернется в Иркутскую область на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Иркутского гидрометцентра

Снежные выходные пообещали синоптики жителям Иркутской области. Дневные температуры понизятся, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Сильные снегопады прошли на юге Иркутской области в среду. В четверг и пятницу регион окажется под воздействием антициклона, но в выходные придут снег и похолодание.

В субботу по области пройдут дожди и мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, а при прояснении до 16 градусов. 

Днем в субботу при ясной погоде столбик термометра поднимется до 11 градусов выше нуля, но при облачности задержится на отметке в 1 градус тепла.

В воскресенье будет холоднее. Пройдет сильный снег, ветер не успокоится, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 4 градусов мороза. Днем 4 до 9 градусов выше нуля, местами до 1 градуса тепла.

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