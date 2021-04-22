Салют 9 Мая в Новосибирске состоится, несмотря на COVID

Новосибирские власти отменят салют на площади Ленина 9 мая, но военный фейерверк на Михайловской набережной состоится, сообщила журналистам в четверг вице-мэр города Анна Терешкова.

«Отменили фейерверк, который всегда был на площади Ленина. Но военный салют – это традиция уже военных. Так же, как парад, это определенный ритуал, который должен соблюдаться», – пояснила представитель мэрии.

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Военный салют Победы состоится на Михайловской набережной 9 мая в 22.00 по новосибирскому времени. Парад Победы начнется в 10.00 по местному времени, зрителей на него пустят. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме.