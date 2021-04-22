НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Салют 9 Мая в Новосибирске состоится, несмотря на COVID

Источник:
Sibnet.ru
91 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирские власти отменят салют на площади Ленина 9 мая, но военный фейерверк на Михайловской набережной состоится, сообщила журналистам в четверг вице-мэр города Анна Терешкова.

«Отменили фейерверк, который всегда был на площади Ленина. Но военный салют – это традиция уже военных. Так же, как парад, это определенный ритуал, который должен соблюдаться», – пояснила представитель мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирцев пустят на парад Победы

Военный салют Победы состоится на Михайловской набережной 9 мая в 22.00 по новосибирскому времени. Парад Победы начнется в 10.00 по местному времени, зрителей на него пустят. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме.

Еще по теме
Новосибирских ветеранов привьют от COVID перед парадом
Новосибирцев пустят на парад Победы
AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков
Монстрацию запретили проводить в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Город #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дочь ветерана в Новосибирске пожаловалась на издевательства подростков
Салют 9 Мая в Новосибирске состоится, несмотря на COVID
Прокуратура подала на омское правительство в суд из-за мусора
Новосибирских ветеранов привьют от COVID перед парадом
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Определены финалисты последнего сезона шоу «Танцы»
Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы
Обсуждение (1)
Картина дня
ПАСЕ призвала освободить Навального
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Власти задумались над продлением майских праздников
Автобусы на водороде запустят в российских городах
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

shirokastranamo

новосибирский дурдом вывели на прогулку

all busy

И куда он поднялся ? Как был почти 77 рублей, так и есть.

Gunja

Ну прямо с колен рубль поднял - маг и волшебник!

лачинов

Похоже появились желающие отобрать у США лавры мирового жандарма. Теперь Украина будет указывать кому...
Sibnet.Ru