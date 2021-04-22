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Новосибирских ветеранов привьют от COVID перед парадом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Новосибирские ветераны перед парадом Победы пройдут вакцинацию от коронавируса, в противном случае они обязаны сдавать тест ПЦР, чтобы избежать заражения, сообщил журналистам в четверг замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Парад Победы в 2021 году пройдет в очном режиме, с участием зрителей. Он начнется на площади Ленина 9 мая в 10.00 по местному времени. Планируется, что на трибунах будет сидеть 75 ветеранов.

«Сейчас мы отрабатываем списки, предоставленные советом ветеранов. Передаем их в Минздрав. Часть вакцинируется, кто-то переболел», – рассказал Нелюбов.

По его словам, те, кто по каким-то причинам не может пройти вакцинацию, будут обязаны за трое суток до мероприятия сдать тест ПЦР на коронавирус, чтобы избежать заражения остальных. Ветеранов рассадят на трибунах через одного.

В этом году из-за пандемии коронавируса власти решили не пускать на трибуны VIP-гостей – почетных жителей города, дипломатов и так далее – как это было в прошедшие годы.

Участников парада, более 1,5 тысячи человек, от коронавируса уже привили. Еще примерно 500 человек – это дети: юнармейцы, кадеты. Они будут сдавать тесты ПЦР.

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shirokastranamo

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