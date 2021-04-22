НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирцев пустят на парад Победы

Источник:
Sibnet.ru
96 0
Фото: © Sibnet.ru

Парад Победы в Новосибирске 9 мая пройдет с участием зрителей, но по возможности жителей города попросили остаться дома и посмотреть мероприятие по телевизору.

Новосибирские власти приняли решение провести парад с участием зрителей при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сообщила журналистам в четверг вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Мы не будем препятствовать никому прийти посмотреть этот парад, если у кого-то будет такое желание. Конечно, мы будем всем рекомендовать с телевизора посмотреть», – сказала Терешкова.

Она подчеркнула, что главная рекомендация – это ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Новосибирцев просят перед посещением парада по возможности привиться от коронавируса или сдать тест ПЦР, но все это носит исключительно рекомендательный характер.

Парад Победы начнется на площади Ленина 9 мая в 10.00 по местному времени. Шествие Бессмертного полка из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате.

В этом году в параде примет участие более 2 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев. По центру города проедет около 50 единиц военной техники: БТР, «Град», «Тигр», «Триумф», «Панцирь» и другие.

Еще по теме
AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков
Монстрацию запретили проводить в Новосибирске
Реклама зоопарка с лемуром в пиджаке вызвала споры в Новосибирске
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
смотреть все
Новосибирск #Город #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцев пустят на парад Победы
Закон о патриотическом воспитании граждан приняли в Красноярском крае
Ученые объяснили, где получить «космическую» специальность
Краснокнижных соколов с татуировкой SOS выпустят на Алтае
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Определены финалисты последнего сезона шоу «Танцы»
Обсуждение (0)
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

shirokastranamo

новосибирский дурдом вывели на прогулку

all busy

И куда он поднялся ? Как был почти 77 рублей, так и есть.

Gunja

Ну прямо с колен рубль поднял - маг и волшебник!

AK47PROSecurity

Зашел на яндекс биржу. Че я вижу?!? Вчера (21.04.21) он подешевел на 0.23!!! О боже! Спасибо путену!Зашел...
Sibnet.Ru