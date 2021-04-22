Новосибирцев пустят на парад Победы

Парад Победы в Новосибирске 9 мая пройдет с участием зрителей, но по возможности жителей города попросили остаться дома и посмотреть мероприятие по телевизору.

Новосибирские власти приняли решение провести парад с участием зрителей при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сообщила журналистам в четверг вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Мы не будем препятствовать никому прийти посмотреть этот парад, если у кого-то будет такое желание. Конечно, мы будем всем рекомендовать с телевизора посмотреть», – сказала Терешкова.

Она подчеркнула, что главная рекомендация – это ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Новосибирцев просят перед посещением парада по возможности привиться от коронавируса или сдать тест ПЦР, но все это носит исключительно рекомендательный характер.

Парад Победы начнется на площади Ленина 9 мая в 10.00 по местному времени. Шествие Бессмертного полка из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате.

В этом году в параде примет участие более 2 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев. По центру города проедет около 50 единиц военной техники: БТР, «Град», «Тигр», «Триумф», «Панцирь» и другие.