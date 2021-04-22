Глыбы льда «атаковали» набережную в Хабаровске. ВИДЕО

Ледоход, начавшийся на Амуре, снес ограждение на набережной в Хабаровске и едва не задавил людей. Очевидцы выложили видео опасного природного явления в социальные сети.

На кадрах видно, что во время ледохода, огромные глыбы льда ломают ограждение на набережной, где находятся люди. Прохожие сначала отходят в сторону, а затем достают смартфоны и начинают снимать происходящее.

«Глыбы льда повредили ограждение набережной сегодня, на место выезжала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью населения нет», — цитирует РИА Новости представителя регионального ГУ МЧС.

В среду спасатели сообщали, что в каре начался процесс вскрытия рек. В это время лед трескается, отходит от берега, подхватывается течением, льдины сталкиваются, переворачиваются, крушат все на своем пути. Жителям региона нужно быть предельно внимательными и не подходить близко к опасным участкам.