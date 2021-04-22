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Закон о патриотическом воспитании граждан приняли в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон «О патриотическом воспитании», который призван сформировать у молодежи законопослушное поведение, сообщает парламент региона.

Цель законопроекта — сформировать у подрастающего поколения высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Проект закона устанавливает полномочия органов власти края в области патриотического воспитания. А также предусматривается создание Совета при губернаторе. Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию проекта не потребуется. Сессия приняла законопроект в первом чтении.

Один из авторов законопроекта, прокурор края Роман Тютюник отметил, что в закон включат мероприятия, формирующие у детей и молодежи законопослушное поведение, идеи здорового и активного образа жизни.

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