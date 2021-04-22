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Ученые объяснили, где получить «космическую» специальность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Институт солнечно-земной физики СО РАН разместил на сайте информацию Минобрануки РФ, разъясняющую, где абитуриенты могут выучиться на специалистов ракетно-космической отрасли.

Специалисты ракетно-космической отрасли создают новые материалы для корпуса ракет, помогают ученым в исследовании других планет, разработать программные комплексы для моделирования и проектирования многоспутниковых космических систем и многое другое.

Космических инженеров «делает» МГТУ имени Баумана на факультете «Специальное машиностроение». Здесь готовят студентов по аэрокосмической тематике, специалистов по разработке кораблей, станций и спутников, строителей космодромов.

Рассказывают студентам о реальном космосе, делятся опытом и сами космонавты-выпускники МГТУ — Олег Скрипочка, Олег Артемьев, Сергей Кудь-Сверчков и другие.

Космическому машиностроению обучают в Воронежском государственном техническом университете. А навигацию для космоса можно постичь в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. 

Студентов, магистрантов и аспирантов в Саратове учат создавать и настраивать навигационные приборы, которые используются, в том числе, в ракетостроении.

Тема: Экзамены
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Технологии #Наука #Космос #Образование
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