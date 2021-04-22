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Краснокнижных соколов с татуировкой SOS выпустят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпрак

Шесть краснокнижных соколов-балобанов выпустят на волю в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Им нанесли татуировки для защиты от арабских браконьеров.

Перед выпуском на волю соколам нанесли татуировки в виде надписи «SOS» на восковице, это кожистое основание клюва. На лапке нанесли татуировку «22». Это менее чувствительные места у птиц. За мастерами тату и процедурой следили орнитологи: ни один ценный балобан не пострадал – птицы практически не реагировали на манипуляции.

В мае молодых соколов выпустят в одном из кластеров Сайлюгемского национального парка для восстановления этого редкого вида в Республике Алтай. В конце прошлого века популяцию практически уничтожили браконьеры. Они отлавливали птиц для нужд соколиной охоты.

«Это фенотип, характерный для нашего региона – алтайская морфа, имеющая темный окрас. Татуированные балобаны не будут представлять абсолютно никакой товарной ценности на арабском рынке – в мусульманском мире тату не приветствуются. Если данные птицы будут пойманы, надеемся, будут отпущены даже браконьерами», – говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Птицы будут выпущены на волю в конце мая, а уже в июне начнется подсадка птенцов из питомника «Таганай» в дикие гнезда в охранной зоне Сайлюгемского национального парка.

Сокол-балобан
Сокол-балобан
Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Балобан – это крупный сокол отряда соколообразных, семейства соколиных. 90% мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1200 гнездящихся пар. Только в России, на границе Республик Алтай и Тыва обитают уникальные балобаны темной окраски.

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