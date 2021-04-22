Джейсон Стейтем высказался о возвращении в «Форсаж»

Актер Джейсон Стейтем предположил, что его возвращение в девятую часть «Форсажа» было бы самым логичным, потому что у него не завершен конфликт с одним из героев.

Стейтем появился во франшизе «Форсаж» в качестве главного антагониста Декарда Шоу. По сюжету он убивает друга Доминика Торетто Хана. Но в восьмой части Шоу становится союзником команды Торетто.

В девятом фильме героя Стейтема не будет. Но внезапно в проект вернулся актер Сон Кан, играющий Хана.

«Лучше бы им (создателям "Форсажа") вернуть меня в сюжет, потому что мне нужно потушить этот конфликт. Если Хану с кем и сводить счеты, так это со мной», — сказал Стейтем Entertainment Weekly.

Джейсон Стейтем продолжает работу в спин-оффе «Форсажа» — боевике «Хоббс и Шоу». Первый фильм вышел в 2019 году, и ожидается, что у картины появится вторая часть. Но актер признался, что не против сняться еще раз в команде Дизеля.

«Я в деле. Я люблю Джастина Лина, он отличный режиссер. Жаль, что несколько лет назад, когда я присоединился к франчайзу, он занялся другими проектами, и нам удалось поработать вместе совсем чуть-чуть. Хочу сняться в его фильме. А еще хотелось бы снова повидаться со всей командой "Форсажа" — с Вином Дизелем и остальными ребятами, они классные. Я их очень люблю», — рассказал Стейтем.